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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бала Таун - Пайде
Бала Таун - Пайде: обзор матча 11 июля 2024
Бала Таун
11.07.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Пайде
90+2'
P. Medić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бала Таун - Пайде
90'
+4
Желтая карточка
E. Jarju
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
P. Medić
Желтая карточка
N. Arsan
52'
45'
Желтая карточка
M. Delević
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бала Таун
1
Joel Torrance
ВР
23
Ross White
ЦЗ
7
Лассана Мендеш
ЦП
28
Naim Arsan
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
4
Натан Пит
ЦФ
27
K. Smith
ЦФ
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Бала Таун
15
Daniel Clark
ВР
18
Луис Роблес
ПВ
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
1-1-4
1
23
7
Мендеш
28
27
4
Пит
6
3-2-1-2
99
2
Лиландер
23
5
16
19
Лутс
7
Саарма
29
8
Оямаа
Остались в запасе
Бала Таун
Пайде
15
Daniel Clark
ВР
18
Луис Роблес
ПВ
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Остались в запасе
15
Daniel Clark
ВР
18
Луис Роблес
ПВ
Остались в запасе
1
Микхел Аксалу
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
7
Herol Riiberg
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
80
Thomas Agyepong
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Бала Таун - Пайде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
0 : 1
18.07.2024
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
0 : 2
11.07.2024
Пайде
Лига конференций, 1 раунд
Слайго Роверс
1 : 1
14.07.2022
Бала Таун
Лига конференций, 1 раунд
Бала Таун
1 : 2
07.07.2022
Слайго Роверс
Лига конференций, 1 раунд
Ларн
1 : 0
15.07.2021
Бала Таун
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Главный судья:
Matthew MacDermid, Scotland
Стадион:
Maes Tegid, Bala, Gwynedd
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