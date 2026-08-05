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«Пайде» – «Рапид Вена»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:21
Пайде - Рапид
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
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1.70
Победа «Рапида» с форой (-1.5)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между эстонским «Пайде» и австрийским «Рапид Вена» пройдет 6 августа 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена». Хозяева подходят к игре с впечатляющей серией – они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и забивают в 13 последних встречах, тогда как гости находятся в феноменальной форме, одержав шесть побед подряд и забивая в среднем 3.20 гола за последние пять игр. Встреча двух команд с разными классами, но с солидными сериями обещает стать проверкой для обороны хозяев против одной из самых мощных атак в квалификации. Сможет ли «Пайде» использовать фактор домашнего поля и свою стабильную результативность, чтобы преподнести сенсацию, или «Рапид Вена» продолжит свою победную поступь и добьется уверенной победы на выезде?

Кто победит в матче

«Пайде» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 13 последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В Лиге Конференций эстонский клуб также впечатляет: он не проигрывает в четырех последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних пяти матчах «Пайде» забил 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустил 6 (1.20), демонстрируя сбалансированную игру. В предыдущем раунде эстонцы прошли азербайджанскую «Зиря» (1:0 дома, 1:1 на выезде), показав характер и умение добиваться результата. Домашняя поддержка на «А Ле Кок Арене» может помочь хозяевам, но разница в классе между эстонским и австрийским футболом очевидна, и «Пайде» предстоит серьезное испытание против одного из лидеров австрийской Бундеслиги.

«Рапид Вена» находится в отличной форме и подходит к игре с феноменальной статистикой. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в шести последних встречах. В последних пяти играх австрийский клуб забил 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и пропустил 5 (1.00), демонстрируя мощную атаку и надежную оборону. В Лиге Конференций «Рапид Вена» разгромил «Санта-Колому» со счетом 6:2 дома и 3:1 на выезде, подтвердив свой высокий уровень. В чемпионате Австрии команда стартовала с победы над «Альтахом» (1:0), а в Кубке страны разгромила «Винерберг» (3:0). Класс игроков, опыт еврокубков и атакующая мощь делают «Рапид Вена» безоговорочным фаворитом, способным забивать много голов даже на выезде.

Итоговый вывод: «Рапид Вена» является абсолютным фаворитом благодаря своему классу, опыту и атакующей мощи. «Пайде» способен дать бой за счет домашнего поля и стабильной результативности, но разница в уровне соперников слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча, при этом хозяева имеют шансы отличиться благодаря своей голевой серии.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и уровне: «Рапид Вена» демонстрирует феноменальную результативность и победную серию, тогда как «Пайде» делает ставку на домашнюю поддержку и стабильную атаку. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и классом. Учитывая, что «Рапид Вена» побеждает в шести последних матчах и забивает в среднем 3.20 гола за игру, а «Пайде» пропускает в среднем 1.20 гола за последние пять игр, это обещает доминирование гостей, которые должны реализовать свое атакующее преимущество.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
1
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Пайде
1 : 4
06.08.2026
Рапид
Лига конференций, 3 раунд
Пайде
1 : 4
06.08.2026
Рапид

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
27
Никита Баранов
ЦЗ
3
Victor Hugo
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
7
Эдгар Тур
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
28
Oskar Hoim
(К) ЦП
77
Daniel Luts
ЦП
11
Pa Modou Sohna
ЦП
6
Daniel Cabral
ЦФ
30
Abdourahman Badamosi
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
21
Луис Шауб
ЦП
18
Маттиас Зайдль
(К) АП
17
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Марко Тильо
ПВ
55
Nenad Cvetković
ЦФ
6
Serge Raux Yao
ЦФ
15
Nikolaus Wurmbrand
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Пайде
12
Марко Мееритс
ВР
44
Kristofer Kait
ЦЗ
4
Andrade
ЦЗ
14
M. Jobarteh
ЦП
16
A. Surogin
ЦП
21
Ramon Smirnov
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Хенри Аниер
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
17
Pa Abdou Cham
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Рапид
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
2
Eaden Roka
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
30
Nicolas Bajlicz
ЦП
10
Petter Nosakhare Dahl
ЦФ
43
Moulaye Haïdara
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
4-4-2
99
27
Баранов
3
2
Лиландер
7
Тур
10
Миллер
77
11
28
30
6
1-2-3-4
1
Хедл
77
Болла
21
Шауб
23
Ауэр
7
Тильо
18
Зайдль
17
Гулликсен
8
Адамсен
15
6
55
27
Баранов
4
4
27
Баранов
77
14
14
77
30
9
Аниер
9
Аниер
30
6
15
15
6
77
Болла
2
2
77
Болла
21
Шауб
30
30
21
Шауб
7
Тильо
10
10
7
Тильо
15
43
43
15
17
Гулликсен
22
Демир
22
Демир
17
Гулликсен
Остались в запасе
Пайде
Рапид
12
Марко Мееритс
ВР
44
Kristofer Kait
ЦЗ
16
A. Surogin
ЦП
21
Ramon Smirnov
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
17
Pa Abdou Cham
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
12
Марко Мееритс
ВР
44
Kristofer Kait
ЦЗ
16
A. Surogin
ЦП
21
Ramon Smirnov
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
17
Pa Abdou Cham
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Остались в запасе
51
Benjamin Göschl
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
4
Jakob Schöller
ЦЗ
61
Фуркан Демир
ПЗ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Рапид Вена» в классе, его атакующую мощь и победную серию, а также скромные возможности «Пайде» в обороне, мы прогнозируем уверенную победу австрийского клуба с разницей минимум в два мяча. «Рапид Вена» забивает в среднем 3.20 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. «Пайде» способен отличиться благодаря своей голевой серии, но этого будет недостаточно для положительного исхода. Рекомендуем ставку на победу «Рапида» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Пайде» и «Рапид Вена» состоится 6 августа 2026 года в Таллине на стадионе «А Ле Кок Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Пайде» – «Рапид Вена»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

1.70
Победа «Рапида» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Рапид Пайде
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