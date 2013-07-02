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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Цзянсу Сунин - ЦСКА
Цзянсу Сунин - ЦСКА: обзор матча 02 июля 2013
Цзянсу Сунин
02.07.2013, вторник, 15:40
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Цзянсу Сунин - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Цзянсу Сунин
Товарищеские матчи
Цзянсу Сунин
2 : 1
02.07.2013
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
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