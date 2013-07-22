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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 22 июля 2013
ЦСКА
22.07.2013, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
69'
С. Думбия
78'
С. Думбия (П)
14'
И. Максимов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
89'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
87'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Муса
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Думбия
78'
77'
Желтая карточка
И. Таранов
74'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
П. Немов
72'
Замена
М. Палиенко
️️️️
И. Максимов
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
69'
Замена
С. Думбия
️️️️
П. Вернблум
67'
63'
Замена
Горо
️️️️
И. Цаллагов
Замена
Р. Эльм
️️️️
С. Цубер
61'
Желтая карточка
В. Березуцкий
44'
36'
Желтая карточка
С. Веремко
Желтая карточка
П. Вернблум
25'
Пенальти не реализован!
А. Дзагоев
23'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Максимов
Желтая карточка
А. Дзагоев
13'
Красная карточка
Г. Щенников
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
АП
3
Кейсуке Хонда
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
7
Цубер
66
Дзагоев
3
Хонда
19
Вагнер Лав
7
Муса
4-3-2-1
16
Веремко
4
Ангбва
25
Амисулашвили
0
Таранов
88
Григалава
15
Цаллагов
20
Аджинджал
21
Драгун
5
Немов
78
Максимов
9
Кабайеро
7
Муса
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Муса
7
Цубер
20
Эльм
20
Эльм
7
Цубер
19
Вернблум
22
Думбия
22
Думбия
19
Вернблум
15
Цаллагов
2
Горо
2
Горо
15
Цаллагов
5
Немов
32
Баляйкин
32
Баляйкин
5
Немов
78
Максимов
99
Палиенко
99
Палиенко
78
Максимов
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Демешко Игорь (г. Химки)
Ширяев Алексей (г. Ставрополь)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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