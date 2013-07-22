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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нагоя Грампус - Арсенал
Нагоя Грампус - Арсенал: обзор матча 22 июля 2013
Нагоя Грампус
22.07.2013, понедельник, 14:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нагоя Грампус - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
- : -
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 12 тур
Нагоя Грампус
1 : 1
25.10.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 11 тур
Нагоя Грампус
1 : 1
21.10.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 10 тур
Касива Рейсол
1 : 3
17.10.2026
Нагоя Грампус
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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