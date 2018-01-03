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    Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»

    Бывший нападающий «Коринтианс» Жо, известный в России по выступлениям в составе ЦСКА, подписал контракт с японским клубом «Нагоя Грампус». Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро.

    «Рад принять новый для себя вызов. Буду стараться выкладываться на максимуме, чтобы помочь команде выиграть чемпионский титул», – приводит слова футболиста пресс-служба японского клуба.

    Ранее сообщалось, что бразилец вел переговоры с «Ахматом». По итогам 2017 года Жо был признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии. Он забил за сезон 18 голов, поделив первое место в списке бомбардиров лиги с форвардом «Флуминенсе» Энрике Доураду.

    В России он играл в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 января 2018, 20:52

      Удачи Жо в «Нагоя Грампус»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 3 января 2018, 13:12

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 января 2018, 13:09

      Когда то блистал на наших аренах. А что теперь он из себя представляет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 января 2018, 12:20

      Японские острова конечно же красивы и экзотичны..., но почему Япония? Да, понимаю, в АПЛ не сложилось..., но есть другая Европа... А как парень в свои 18-ть зажигал в ЦСКА...

      1
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      Рейтинг: +661

      Killer_King > BarStep 3 января 2018, 13:42

      30 лет для напа это как год до пенсии, бабки тоже на старость нужны, а Азия по деньгам впереди планеты всей

      1
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Killer_King 3 января 2018, 14:39

      Ок, скорее всего так...

      0
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