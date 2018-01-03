Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»

Бывший нападающий «Коринтианс» Жо, известный в России по выступлениям в составе ЦСКА, подписал контракт с японским клубом «Нагоя Грампус». Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро.

«Рад принять новый для себя вызов. Буду стараться выкладываться на максимуме, чтобы помочь команде выиграть чемпионский титул», – приводит слова футболиста пресс-служба японского клуба.

Ранее сообщалось, что бразилец вел переговоры с «Ахматом». По итогам 2017 года Жо был признан лучшим футболистом чемпионата Бразилии. Он забил за сезон 18 голов, поделив первое место в списке бомбардиров лиги с форвардом «Флуминенсе» Энрике Доураду.

В России он играл в составе ЦСКА с 2006 по 2008 год.