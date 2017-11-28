«Ахмат» ведет переговоры с Жо

Представители «Ахмата» ведут переговоры с бывшим форвардом ЦСКА Жо, выступающим в Бразилии.

«Сейчас идут переговоры между руководством «Ахмата» и бразильским нападающим. Форвард показал отличную результативность в 2017 году, выступая за бразильский «Коринтианс», и этим заинтересовал селекционеров грозненского клуба.

Переговоры проходят в позитивном ключе, однако несмотря на обоюдную заинтересованность сторон в сделке говорить о том, что Жо точно вернется в Россию, пока рано», – рассказал источник в клубе, знакомый с ситуацией.

30-летний бразилец выступает в составе «Коринтианса», воспитанником которого является, с января 2017 года. За это время он провел 33 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Его действующий контракт с командой рассчитан до 31 января 2019 года.