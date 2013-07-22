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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гондурас - Коста-Рика
Гондурас - Коста-Рика: обзор матча 22 июля 2013
Гондурас
22.07.2013, понедельник, 03:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Коста-Рика
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0
0
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0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
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Англия
3 : 0
10.06.2026
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Колумбия
3 : 1
02.06.2026
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Коста-Рика
0 : 5
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