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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 22 июля 2013
Заря
22.07.2013, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
79'
Замена
Т. Лазарович
️️️️
Жуниор
77'
Замена
А. Годин
️️️️
В. Гавриш
Замена
И. Петряк
️️️️
Данило
72'
Желтая карточка
И. Чайковский
69'
68'
Желтая карточка
Л. Грдличка
Замена
И. Галюза
️️️️
А. Гордиенко
66'
64'
Замена
Тейку
️️️️
С. Рудыка
Замена
Л. Идахор
️️️️
Я. Боли
63'
41'
Желтая карточка
Ю. Штурко
35'
Желтая карточка
С. Рудыка
Желтая карточка
Я. Боли
21'
Желтая карточка
Данило
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
99
Данило
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
12
Либор Грдличка
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
20
Иван Матяж
ЦП
10
Жуниор
АП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Зайцев
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
4
Тейку
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
11
Алексей Годин
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Постранский
12
Игнатьевич
15
Вернидуб
45
Гордиенко
44
Шунич
4
Чайковский
35
Грицай
22
Любенович
10
Хомченовский
10
Боли
99
Данило
4-1-1-1-3
12
Грдличка
22
Сахневич
5
Нестеров
13
Коротецкий
39
Опанасенко
14
Гавриш
20
Матяж
10
Жуниор
21
Штурко
14
Шевчук
9
Рудыка
99
Данило
7
Петряк
7
Петряк
99
Данило
45
Гордиенко
2
Галюза
2
Галюза
45
Гордиенко
10
Боли
11
Идахор
11
Идахор
10
Боли
9
Рудыка
4
Тейку
4
Тейку
9
Рудыка
14
Гавриш
11
Годин
11
Годин
14
Гавриш
10
Жуниор
27
Лазарович
27
Лазарович
10
Жуниор
Остались в запасе
Заря
Металлург
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Максим Старцев
ВР
4
Матеус
ЦЗ
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Сергей Зайцев
Остались в запасе
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
4
Матеус
ЦЗ
42
Евгений Писоцкий
ПП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Зайцев
Статистика матча Заря - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
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