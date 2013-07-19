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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кубань (мол)
Томь (мол) - Кубань (мол): обзор матча 19 июля 2013
Томь (мол)
19.07.2013, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (мол)
18'
К. Кертанов
68'
Э. Чолакян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кубань (мол)
80'
Замена
Д. Анучин
️️️️
Э. Чолакян
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
С. Аксанов
74'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Погребняк
73'
70'
Замена
М. Малыш
️️️️
В. Тюфяков
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Чолакян
62'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Ю. Журавлев
59'
Замена
С. Каретник
️️️️
К. Кертанов
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Макурин
55'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
И. Крицкий
46'
Замена
Е. Чиняев
️️️️
А. Дырдин
46'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Букачев
39'
Желтая карточка
А. Никонов
29'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Кертанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
70
Евгений Константиновский
ЦЗ
54
Александр Букачев
ЦЗ
79
Александр Никонов
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
68
Иван Крицкий
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
23
Эдуард Чолакян
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
5
Роман Салимов
ПВ
92
Паата Петриашвили
ЦФ
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
93
Дмитрий Анучин
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
17
Максим Малыш
АП
31
Сергей Каретник
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
4-5-1
71
Дюжиков
70
Константиновский
79
Никонов
0
Лебедев
54
Букачев
73
Дырдин
11
Аксанов
0
Москов
21
Макурин
68
Крицкий
9
Погребняк
3-1-2-2-1
1
Байчора
44
Журавлев
12
Пинчук
17
Тигиев
8
Чувилов
23
Чолакян
89
Тюфяков
5
Салимов
18
Кертанов
92
Петриашвили
21
Макурин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
21
Макурин
73
Дырдин
69
Чиняев
69
Чиняев
73
Дырдин
11
Аксанов
74
Надирашвили
74
Надирашвили
11
Аксанов
54
Букачев
91
Гусев
91
Гусев
54
Букачев
68
Крицкий
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
68
Крицкий
9
Погребняк
77
Сасин
77
Сасин
9
Погребняк
44
Журавлев
96
Каусаров
96
Каусаров
44
Журавлев
89
Тюфяков
17
Малыш
17
Малыш
89
Тюфяков
23
Чолакян
93
Анучин
93
Анучин
23
Чолакян
18
Кертанов
31
Каретник
31
Каретник
18
Кертанов
Остались в запасе
Томь (мол)
Кубань (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
15
Максим Серегин
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
15
Максим Серегин
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кубань (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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