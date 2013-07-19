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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр
Мариуполь - Днепр: обзор матча 19 июля 2013
Мариуполь
19.07.2013, пятница, 21:45
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
39'
Е. Коноплянка
52'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
В. Федотов
87'
79'
Замена
С. Политыло
️️️️
Р. Зозуля
71'
Замена
Матеус
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
65'
Желтая карточка
Т. Окриашвили
61'
56'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
54'
Желтая карточка
Е. Селезнев
52'
ГОЛ! 0:2!
Е. Селезнев
Пас отдал
Р. Ротань
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
В. Чурко
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Р. Зозуля
Желтая карточка
Р. Фомин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Бажан
91
Бутко
2
Полянский
32
Ищенко
5
Путивцев
92
Емельянов
18
Ордец
30
Окриашвили
19
Федотов
11
Чурко
19
Фомин
4-2-2-2
71
Бойко
5
Мандзюк
14
Чеберячко
23
Стринич
3
Мазух
23
Канкава
29
Ротань
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
10
Зозуля
19
Федотов
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
19
Федотов
11
Чурко
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
11
Чурко
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
10
Зозуля
89
Политыло
89
Политыло
10
Зозуля
22
Коноплянка
99
Матеус
99
Матеус
22
Коноплянка
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Мариуполь - Днепр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Ильичевец
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