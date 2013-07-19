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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Ротор
Оренбург - Ротор: обзор матча 19 июля 2013
Оренбург
19.07.2013, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Ротор
90'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Ставпец
88'
Желтая карточка
Д. Гузь
Замена
Н. Саталкин
️️️️
А. Кобялко
86'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Хазов
84'
Замена
Н. Иванников
️️️️
О. Кожанов
81'
74'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
69'
Желтая карточка
А. Архипов
66'
Желтая карточка
П. Тен
65'
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Комаровский
63'
Замена
А. Архипов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
А. Друзин
52'
Желтая карточка
К. Ахмедов
47'
Желтая карточка
А. Кобялко
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Дмитрий Комаровский
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
25
Раиль Зарипов
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-3-3
31
Астахов
26
Васиев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
30
Друзин
3
Ахмедов
23
Бреев
22
Кобялко
16
Хазов
20
Кожанов
3-2-3-1-1
31
Пчелинцев
33
Ламанж
55
Гузь
6
Малыгин
19
Устинов
22
Тен
10
Рылов
8
Комаровский
20
Войдель
16
Ставпец
14
Аппаев
20
Кожанов
7
Иванников
7
Иванников
20
Кожанов
16
Хазов
3
Воронкин
3
Воронкин
16
Хазов
22
Кобялко
87
Саталкин
87
Саталкин
22
Кобялко
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
8
Комаровский
4
Фомин
4
Фомин
8
Комаровский
16
Ставпец
24
Коротаев
24
Коротаев
16
Ставпец
14
Аппаев
26
Архипов
26
Архипов
14
Аппаев
Остались в запасе
Оренбург
Ротор
6
Айзат Садыков
ЦЗ
25
Раиль Зарипов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
25
Раиль Зарипов
ЦФ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Оренбург - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газовик
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