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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аякс - Осасуна
Аякс - Осасуна: обзор матча 19 июля 2013
Аякс
19.07.2013, пятница, 16:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аякс - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
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