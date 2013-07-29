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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 29 июля 2013
Краснодар
29.07.2013, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
48'
Жоаозиньо (П)
49'
М. Абреу
29'
М. Якубко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
90'
+3
Желтая карточка
И. Черенчиков
90'
+1
Желтая карточка
Благо
77'
Желтая карточка
В. Камеш
76'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Канунников
Замена
Н. Тубич
️️️️
М. Абреу
70'
69'
Замена
В. Камеш
️️️️
З. Сираков
64'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Коломейцев
Замена
П. Мамаев
️️️️
М. Перейра
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Абреу
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жоаозиньо
48'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Исаэль
46'
Желтая карточка
И. Смольников
45'
+1
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Якубко
Пас отдал
Я. Гол
20'
Желтая карточка
Г. Пеев
10'
Желтая карточка
П. Занев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ОП
5
Януш Гол
ОП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-1-2-2-1
1
Фильцов
17
Калешин
14
Мартынович
55
Енджейчик
8
Смольников
10
Перейра
26
Абреу
18
Газинский
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
14
Вандерсон
4-2-1-1-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
18
Коломейцев
5
Гол
40
Благо
7
Пеев
99
Канунников
26
Якубко
26
Абреу
4
Тубич
4
Тубич
26
Абреу
10
Перейра
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Перейра
88
Исаэль
21
Лаборде
21
Лаборде
88
Исаэль
99
Канунников
91
Гаджиев
91
Гаджиев
99
Канунников
14
Сираков
33
Камеш
33
Камеш
14
Сираков
18
Коломейцев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
18
Коломейцев
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Никола Дринчич
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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