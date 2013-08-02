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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Шинник
Арсенал - Шинник: обзор матча 02 августа 2013
Арсенал
02.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
4 : 0
Завершен
Шинник
28'
А. Лях
50'
А. Кутьин (П)
58'
Е. Савин
83'
Р. Тимохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шинник
ГОЛ! 4:0!
Р. Тимохин
83'
Замена
В. Орлов
️️️️
С. Игнатьев
80'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
Е. Савин
75'
73'
Замена
Л. Родионов
️️️️
П. Деобальд
64'
Желтая карточка
А. Померко
Замена
И. Калешин
️️️️
Д. Смирнов
64'
62'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
С. Белоусов
ГОЛ! 3:0!
Е. Савин
Пас отдал
А. Лях
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кутьин
50'
Замена
С. Сухарев
️️️️
И. Лозенков
44'
37'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
К. Дудченко
37'
Замена
Э. Кподо
️️️️
А. Молодцов
ГОЛ! 1:0!
А. Лях
28'
Желтая карточка
А. Лях
13'
8'
Желтая карточка
С. Белоусов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
15
Виталий Орлов
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-2-3-2
1
Филимонов
71
Денисов
14
Лозенков
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
27
Игнатьев
8
Макаренко
24
Смирнов
99
Савин
48
Кутьин
4-1-3-1-1
16
Яшин
27
Молодцов
21
Катынсус
76
Стешин
33
Гапон
20
Померко
10
Корытько
7
Белоусов
21
Зотов
57
Деобальд
30
Дудченко
99
Савин
45
Тимохин
45
Тимохин
99
Савин
27
Игнатьев
15
Орлов
15
Орлов
27
Игнатьев
14
Лозенков
18
Сухарев
18
Сухарев
14
Лозенков
24
Смирнов
23
Калешин
23
Калешин
24
Смирнов
57
Деобальд
77
Родионов
77
Родионов
57
Деобальд
27
Молодцов
14
Кподо
14
Кподо
27
Молодцов
7
Белоусов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Белоусов
30
Дудченко
44
Кухарчук
44
Кухарчук
30
Дудченко
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
30
Максим Кликин
ВР
14
Сергей Маслов
ЦФ
Остались в запасе
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арсенал
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