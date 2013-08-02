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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Урал (мол)
Томь (мол) - Урал (мол): обзор матча 02 августа 2013
Томь (мол)
02.08.2013, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 0
Завершен
Урал (мол)
23'
С. Аксанов
33'
А. Макурин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Урал (мол)
Замена
А. Дырдин
️️️️
А. Макурин
85'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
И. Крицкий
76'
61'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Гулиев
Желтая карточка
П. Кудряшов
58'
46'
Замена
А. Кашкаров
️️️️
И. Шамов
46'
Замена
А. Новиков
️️️️
М. Семакин
46'
Замена
А. Омарбеков
️️️️
А. Ойеволе
37'
Замена
П. Паршин
️️️️
Р. Набиуллин
ГОЛ! 2:0!
А. Макурин
33'
24'
Желтая карточка
Н. Иванов
ГОЛ! 1:0!
С. Аксанов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
25
Илья Чебану
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
42
Михаил Филиппов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
11
Максим Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
59
Павел Паршин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
94
Александр Кашкаров
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
3-5-1-1
25
Чебану
0
Лебедев
69
Чиняев
84
Митерев
68
Крицкий
11
Аксанов
0
Москов
21
Макурин
91
Гусев
29
Кудряшов
26
Черевко
3-5-2
99
Арапов
83
Набиуллин
93
Герасимов
58
Ойеволе
4
Сабирзянов
19
Шамов
42
Филиппов
14
Семакин
10
Иванов
11
Сергеев
71
Гулиев
21
Макурин
73
Дырдин
73
Дырдин
21
Макурин
68
Крицкий
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
68
Крицкий
83
Набиуллин
59
Паршин
59
Паршин
83
Набиуллин
58
Ойеволе
38
Омарбеков
38
Омарбеков
58
Ойеволе
19
Шамов
94
Кашкаров
94
Кашкаров
19
Шамов
71
Гулиев
0
Соболев
0
Соболев
71
Гулиев
14
Семакин
15
Новиков
15
Новиков
14
Семакин
Остались в запасе
Томь (мол)
Урал (мол)
54
Александр Букачев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Томь (мол) - Урал (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
Урал (мол)
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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2018.08.24 17:24
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