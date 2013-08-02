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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Брага - Норвич Сити
Брага - Норвич Сити: обзор матча 02 августа 2013
Брага
02.08.2013, пятница, 23:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брага - Норвич Сити
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
26.11.2026
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0 : 0
05.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
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1 : 0
25.10.2026
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Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
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Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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