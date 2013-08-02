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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ростов
Анжи - Ростов: обзор матча 02 августа 2013
Анжи
02.08.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
52'
К. Гуелор Канга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ростов
90'
+2
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Полоз
89'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
К. Гуелор Канга
75'
Желтая карточка
Х. Милич
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Буссуфа
74'
Замена
Жусилей
️️️️
А. Ионов
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
А. Дзюба
Замена
Р. Тагирбеков
️️️️
Эвертон
40'
Желтая карточка
Эвертон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
4
Эвертон
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Габулов
4
Эвертон
30
Карлос
4
Самба
3
Гаджибеков
19
Диарра
11
Буссуфа
27
Шатов
10
Виллиан
11
Ионов
9
Это'О
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
19
Милич
42
Ксулу
0
Дьяков
5
Лоло
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
8
Канга
7
Полоз
22
Дзюба
4
Эвертон
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
4
Эвертон
11
Ионов
8
Жусилей
8
Жусилей
11
Ионов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
7
Полоз
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Полоз
8
Канга
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
8
Канга
Остались в запасе
Анжи
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Ростов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
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