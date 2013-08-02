Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Карпаты
Мариуполь - Карпаты: обзор матча 02 августа 2013
Мариуполь
02.08.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
83'
Д. Таргамадзе
30'
Г. Балажиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Карпаты
90'
+2
Желтая карточка
Г. Балажиц
89'
Желтая карточка
М. Бартулович
88'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
О. Голодюк
ГОЛ! 1:1!
Д. Таргамадзе
83'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
Р. Емельянов
79'
Желтая карточка
А. Путивцев
78'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
67'
65'
Замена
Д. Васин
️️️️
С. Зенев
60'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
П. Пашаев
54'
Желтая карточка
И. Тищенко
Замена
В. Федотов
️️️️
В. Чурко
46'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
44'
35'
Желтая карточка
А. Ткачук
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Балажиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
19
Игорь Тищенко
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Худжамов
91
Бутко
18
Ордец
32
Ищенко
5
Путивцев
92
Емельянов
2
Полянский
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
11
Чурко
19
Фомин
3-1-3-3
1
Пидкивка
20
Пашаев
32
Пластун
6
Балажиц
19
Ткачук
19
Тищенко
32
Голодюк
5
Федорчук
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Зенев
92
Емельянов
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
92
Емельянов
11
Чурко
19
Федотов
19
Федотов
11
Чурко
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
20
Пашаев
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
20
Пашаев
32
Голодюк
27
Страшкевич
27
Страшкевич
32
Голодюк
20
Зенев
39
Васин
39
Васин
20
Зенев
Остались в запасе
Мариуполь
Карпаты
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Мариуполь - Карпаты
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Карпаты
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+