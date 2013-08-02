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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - СКА-Хабаровск
Сочи - СКА-Хабаровск: обзор матча 02 августа 2013
Сочи
02.08.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - СКА-Хабаровск
90'
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
И. Маркелов
️️️️
М. Федоров
86'
81'
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Гогуа
Замена
В. Сушкин
️️️️
С. Матяш
74'
73'
Замена
Н. Замалиев
️️️️
В. Никифоров
Замена
И. Мельник
️️️️
В. Ильин
60'
Желтая карточка
Н. Сурков
52'
50'
Замена
С. Морозов
️️️️
М. Попов
46'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Радченко
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
С. Егоров
45'
40'
Красная карточка
П. Мочалин
Желтая карточка
А. Васильев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-2-2-3
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
5
Кудинов
11
Кирсанов
4
Васильев
10
Федоров
58
Егоров
98
Акимов
98
Ильин
10
Матяш
3-2-4-1
16
Агапов
27
Мочалин
88
Наваловский
3
Удалый
10
Никифоров
85
Попов
4
Славнов
27
Мурнин
30
Трусевич
7
Гогуа
27
Радченко
98
Ильин
29
Мельник
29
Мельник
98
Ильин
58
Егоров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
58
Егоров
10
Федоров
88
Маркелов
88
Маркелов
10
Федоров
10
Матяш
10
Сушкин
10
Сушкин
10
Матяш
10
Никифоров
13
Замалиев
13
Замалиев
10
Никифоров
85
Попов
2
Морозов
2
Морозов
85
Попов
7
Гогуа
80
Леонардо
80
Леонардо
7
Гогуа
27
Радченко
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
27
Радченко
Остались в запасе
Сочи
СКА-Хабаровск
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
10
Евгений Матрахов
ОП
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Сочи - СКА-Хабаровск
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
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