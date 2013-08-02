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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тенерифе - Осасуна
Тенерифе - Осасуна: обзор матча 02 августа 2013
Тенерифе
02.08.2013, пятница, 23:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тенерифе - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
1 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 8 тур
Кордоба
3 : 2
05.10.2026
Тенерифе
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Испания. Примера, 13 тур
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22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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1 : 1
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Испания. Примера, 11 тур
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2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
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2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
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2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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