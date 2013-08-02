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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Нефтехимик
Луч - Нефтехимик: обзор матча 02 августа 2013
Луч
02.08.2013, пятница, 12:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Нефтехимик
86'
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Чала
Замена
А. Киселев
️️️️
С. Колычев
77'
68'
Замена
Н. Бочаров
️️️️
Г. Нуров
Замена
С. Пономаренко
️️️️
Д. Гриднев
66'
63'
Замена
П. Рябошапка
️️️️
И. Гультяев
Замена
А. Тихоновецкий
️️️️
И. Михалев
61'
59'
Замена
М. Джалилов
️️️️
Р. Махмутов
53'
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
Д. Гриднев
51'
49'
Желтая карточка
Р. Махмутов
Желтая карточка
В. Романенко
42'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Кацаев
41'
Желтая карточка
А. Кацаев
29'
11'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
35
Анатолий Романович
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
94
Георгий Нуров
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Луч
18
Антон Киселев
ВР
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
2-1-5-1-1
70
Котляров
2
Кренделев
67
Колычев
3
Соловей
35
Романович
3
Тетрашвили
44
Клопков
56
Гриднев
10
Кацаев
77
Романенко
39
Михалев
4-1-2-2-1
1
Лосев
35
Гультяев
5
Пискунов
25
Смирнов
4
Дранников
88
Камболов
5
Платика
71
Дзахов
23
Махмутов
94
Нуров
34
Чала
67
Колычев
18
Киселев
18
Киселев
67
Колычев
56
Гриднев
12
Пономаренко
12
Пономаренко
56
Гриднев
39
Михалев
10
Тихоновецкий
10
Тихоновецкий
39
Михалев
10
Кацаев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Кацаев
94
Нуров
34
Бочаров
34
Бочаров
94
Нуров
23
Махмутов
63
Джалилов
63
Джалилов
23
Махмутов
35
Гультяев
65
Рябошапка
65
Рябошапка
35
Гультяев
34
Чала
25
Уридия
25
Уридия
34
Чала
Остались в запасе
Луч
Нефтехимик
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Луч - Нефтехимик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
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