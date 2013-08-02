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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Ангушт
Салют - Ангушт: обзор матча 02 августа 2013
Салют
02.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 0
Завершен
Ангушт
18'
А. Бекетов
28'
М. Ахметович
82'
А. Бекетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Ангушт
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Бекетов
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Бекетов
82'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Михеев
74'
Замена
М. Шевченко
️️️️
А. Семенов
65'
Замена
А. Яркин
️️️️
М. Ахметович
59'
50'
Желтая карточка
А. Каркаев
46'
Замена
И. Цуроев
️️️️
А. Курачинов
46'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Г. Гузь
46'
Замена
А. Аушев
️️️️
В. Албаков
42'
Замена
Р. Зязиков
️️️️
З. Кишев
Желтая карточка
М. Ахметович
30'
ГОЛ! 2:0!
М. Ахметович
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Бекетов
18'
12'
Желтая карточка
А. Ахильгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
29
Владимир Ридель
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
78
Александр Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Салют
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
3-3-3-1
55
Криворучко
29
Ридель
39
Цуканов
21
Бутырин
25
Жирный
8
Афонин
13
Семенов
78
Михеев
7
Бекетов
9
Яковлев
90
Ахметович
4-1-4-1
71
Бучнев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
27
Газдиев
33
Дышеков
10
Ахильгов
21
Албаков
22
Гузь
14
Каркаев
9
Курачинов
90
Ахметович
22
Яркин
22
Яркин
90
Ахметович
7
Бекетов
77
Андреев
77
Андреев
7
Бекетов
13
Семенов
7
Шевченко
7
Шевченко
13
Семенов
78
Михеев
11
Носов
11
Носов
78
Михеев
21
Албаков
5
Аушев
5
Аушев
21
Албаков
14
Кишев
11
Зязиков
11
Зязиков
14
Кишев
9
Курачинов
9
Цуроев
9
Цуроев
9
Курачинов
22
Гузь
33
Гаракоев
33
Гаракоев
22
Гузь
Остались в запасе
Салют
Ангушт
22
Денис Дегтев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
22
Денис Дегтев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
Остались в запасе
8
Аслан Дзейтов
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Салют - Ангушт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
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