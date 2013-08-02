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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 02 августа 2013
Реал
02.08.2013, пятница, 06:30
Международный Кубок Чемпионов Guinness, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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21.10.2026
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26.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
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18.10.2026
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Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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