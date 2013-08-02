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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Оренбург
Мордовия - Оренбург: обзор матча 02 августа 2013
Мордовия
02.08.2013, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
78'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Оренбург
Замена
В. Пономарев
️️️️
А. Пазин
90'
87'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
В. Парняков
83'
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
78'
77'
Замена
З. Арзиани
️️️️
С. Турсунов
Замена
М. Рогов
️️️️
А. Димидко
61'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
56'
48'
Желтая карточка
В. Парняков
45'
Желтая карточка
А. Друзин
23'
Желтая карточка
Ф. Васиев
Желтая карточка
В. Гаглоев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
4-1-3-2
1
Коченков
12
Божович
35
Хубутия
22
Будников
40
Перендиа
11
Пазин
2
Димидко
27
Гаглоев
88
Иванов
48
Луценко
23
Мухаметшин
4-3-1-2
77
Москвин
12
Малых
10
Парняков
15
Андреев
26
Васиев
30
Друзин
23
Бреев
3
Ахмедов
17
Турсунов
20
Кожанов
22
Кобялко
11
Пазин
19
Пономарев
19
Пономарев
11
Пазин
2
Димидко
31
Рогов
31
Рогов
2
Димидко
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
17
Турсунов
25
Арзиани
25
Арзиани
17
Турсунов
10
Парняков
87
Саталкин
87
Саталкин
10
Парняков
23
Бреев
16
Хазов
16
Хазов
23
Бреев
Остались в запасе
Мордовия
Оренбург
93
Михаил Маркин
ЦФ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Мордовия - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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