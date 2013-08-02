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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Химик
Торпедо - Химик: обзор матча 02 августа 2013
Торпедо
02.08.2013, пятница, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Химик
48'
В. Кичин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Химик
Желтая карточка
Д. Кудряшов
82'
Замена
М. Бурченко
️️️️
Л. Тесак
81'
77'
Замена
Е. Чернов
️️️️
М. Костюков
75'
Замена
О. Макеев
️️️️
В. Иванов
72'
Замена
Р. Паштов
️️️️
А. Мануковский
Замена
Д. Большаков
️️️️
Ю. Кулешов
70'
65'
Замена
С. Квасов
️️️️
А. Еркин
Замена
О. Поляков
️️️️
А. Салугин
65'
Пенальти не реализован!
И. Шевченко
62'
61'
Желтая карточка
А. Коротков
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Кичин
Замена
Л. Корнилов
️️️️
Д. Бояринцев
46'
Желтая карточка
А. Салугин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Никита Журавлев
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Олег Макеев
ЦФ
4-4-2
14
Конюхов
8
Тесак
15
Князев
55
Тараканов
71
Багаев
13
Кудряшов
20
Стеклов
40
Кулешов
7
Бояринцев
77
Салугин
99
Шевченко
4-2-2-2
1
Гавиловский
77
Прошин
6
Шустиков
55
Коротков
2
Кичин
58
Рашевский
8
Мануковский
77
Костюков
10
Гелоян
33
Еркин
27
Иванов
77
Салугин
90
Поляков
90
Поляков
77
Салугин
7
Бояринцев
18
Корнилов
18
Корнилов
7
Бояринцев
40
Кулешов
9
Большаков
9
Большаков
40
Кулешов
8
Тесак
8
Бурченко
8
Бурченко
8
Тесак
27
Иванов
11
Макеев
11
Макеев
27
Иванов
77
Костюков
23
Чернов
23
Чернов
77
Костюков
33
Еркин
17
Квасов
17
Квасов
33
Еркин
8
Мануковский
77
Паштов
77
Паштов
8
Мануковский
Остались в запасе
Торпедо
Химик
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
9
Никита Журавлев
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Артем Загребин
ВР
Главный тренер
Владимир Казаков
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Торпедо - Химик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Сатурн
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