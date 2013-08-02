Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Cибирь
Енисей - Cибирь: обзор матча 02 августа 2013
Енисей
02.08.2013, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
33'
Е. Качан
78'
В. Рыжков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Cибирь
89'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Рыжков
88'
Желтая карточка
Р. Беляев
Замена
С. Лебамба
️️️️
В. Лешонок
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Рыжков
73'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Базанов
Замена
Е. Иванов
️️️️
Л. Буш
66'
Замена
П. Рожков
️️️️
Д. Рыжов
59'
Желтая карточка
Е. Качан
57'
50'
Желтая карточка
А. Базанов
46'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Бркляча
46'
Замена
А. Едунов
️️️️
П. Кубицки
ГОЛ! 1:0!
Е. Качан
33'
Желтая карточка
О. Лайзанс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
88
Раис Ситдиков
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
Главный тренер
Александр Алферов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
27
Патрик Кубицки
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-3-2
79
Плотников
22
Магадиев
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
88
Ситдиков
9
Лешонок
14
Лайзанс
63
Рыжов
88
Галыш
7
Буш
4-3-3
25
Трунин
44
Самсонов
68
Запрудских
4
Выходил
5
Головатенко
27
Кубицки
28
Рыжков
32
Скороходов
93
Бркляча
11
Базанов
9
Маркосов
63
Рыжов
27
Рожков
27
Рожков
63
Рыжов
9
Лешонок
27
Лебамба
27
Лебамба
9
Лешонок
7
Буш
8
Иванов
8
Иванов
7
Буш
27
Кубицки
11
Едунов
11
Едунов
27
Кубицки
11
Базанов
99
Житнев
99
Житнев
11
Базанов
28
Рыжков
52
Зиновьев
52
Зиновьев
28
Рыжков
93
Бркляча
7
Беляев
7
Беляев
93
Бркляча
Остались в запасе
Енисей
Cибирь
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
16
Сергей Бородин
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
Остались в запасе
16
Евгений Малофеев
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Cибирь
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига. «Енисей» в первом матче после возвращения Тихонова получил 0:3
31 октября
1
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+