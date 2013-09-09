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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Факел - Авангард
Факел - Авангард: обзор матча 09 сентября 2013
Факел
09.09.2013, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
3 : 0
Завершен
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Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
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31.10.2026
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24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
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1 : 2
17.10.2026
Факел
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
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2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
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