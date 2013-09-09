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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Новая Зеландия
ОАЭ - Новая Зеландия: обзор матча 09 сентября 2013
ОАЭ
09.09.2013, понедельник, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
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ОАЭ
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ОАЭ
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09.12.2025
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Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
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2 : 2
24.09.2026
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