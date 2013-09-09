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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Астрахань
Черноморец - Астрахань: обзор матча 09 сентября 2013
Черноморец
09.09.2013, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
1 : 0
Завершен
Астрахань
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черноморец - Астрахань
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
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