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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 30 октября 2013
Фиорентина
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
28'
Д. Росси (П)
12'
Х. Кальехон
36'
Д. Мертенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Вторая желтая
Х. Куадрадо
90'
+1
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Паскуаль
83'
81'
Замена
П. Армеро
️️️️
Г. Пандев
80'
Вторая желтая
К. Маджо
Желтая карточка
М. Комппер
76'
Замена
Ридер
️️️️
Хоакин
76'
Замена
М. Весино
️️️️
А. Аквилани
71'
66'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
Б. Валеро
63'
62'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Г. Игуаин
61'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
55'
Желтая карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
Х. Куадрадо
54'
53'
Желтая карточка
К. Маджо
36'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
28'
22'
Желтая карточка
Г. Пандев
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
6
Борха Валеро
ПП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
27
Джандоменико Место
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛП
88
Гекхан Инлер
ОП
85
Валон Бехрами
ОП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Марко Бакич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
10
Ридер
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
5
Комппер
15
Савич
14
Ронкалья
7
Писарро
7
Куадрадо
20
Аквилани
6
Валеро
17
Хоакин
25
Росси
4-2-1-3
25
Рейна
11
Маджо
6
Фернандес
39
Альбиоль
27
Место
88
Инлер
85
Бехрами
7
Кальехон
9
Игуаин
21
Пандев
10
Мертенс
21
Паскуаль
11
Варгас
11
Варгас
21
Паскуаль
20
Аквилани
15
Весино
15
Весино
20
Аквилани
17
Хоакин
10
Ридер
10
Ридер
17
Хоакин
21
Пандев
7
Армеро
7
Армеро
21
Пандев
9
Игуаин
17
Гамшик
17
Гамшик
9
Игуаин
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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