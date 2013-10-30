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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ротор - Локомотив
Ротор - Локомотив: обзор матча 30 октября 2013
Ротор
30.10.2013, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ротор - Локомотив
ГОЛ!
А. Малыгин
4:3
ГОЛ!
Р. Шишкин
3:3
ГОЛ!
П. Тен
3:2
ГОЛ!
Т. Бурлак
2:2
ГОЛ!
Д. Кабутов
2:1
Пенальти не реализован!
М. Оздоев
Пенальти не реализован!
Р. Войдель
ГОЛ!
Р. Павлюченко
1:1
ГОЛ!
А. Ставпец
1:0
Пенальти не реализован!
Ф. Кайседо
105'
Желтая карточка
В. Денисов
104'
Желтая карточка
А. Миранчук
Замена
А. Малыгин
️️️️
И. Лукьяновс
98'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Пугин
95'
89'
Замена
А. Миранчук
️️️️
В. Обинна
Замена
Х. Байрамян
️️️️
А. Рылов
73'
Желтая карточка
С. Фомин
70'
59'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Григорьев
57'
Желтая карточка
В. Обинна
46'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Янбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
19
Виталий Устинов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Артур Рылов
ЛП
20
Роман Войдель
ОП
4
Семен Фомин
ОП
17
Алексей Пугин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Виктор Обинна
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Локомотив
16
Алексей Широков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
55
Гузь
33
Ламанж
22
Тен
20
Войдель
4
Фомин
10
Рылов
17
Пугин
10
Лукьяновс
16
Ставпец
4-1-3-1-1
18
Крешич
49
Шишкин
90
Бурлак
17
Михалик
55
Янбаев
28
Тигорев
11
Обинна
21
Оздоев
10
Григорьев
59
Миранчук
10
Кайседо
17
Пугин
70
Кабутов
70
Кабутов
17
Пугин
10
Лукьяновс
6
Малыгин
6
Малыгин
10
Лукьяновс
10
Рылов
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Рылов
55
Янбаев
29
Денисов
29
Денисов
55
Янбаев
11
Обинна
21
Миранчук
21
Миранчук
11
Обинна
10
Григорьев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Григорьев
Остались в запасе
Ротор
Локомотив
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Алексей Широков
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
18
Александр Нечаев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Алексей Широков
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ротор - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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