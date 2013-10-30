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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тосно - Урал
Тосно - Урал: обзор матча 30 октября 2013
Тосно
30.10.2013, среда, 14:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Урал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тосно - Урал
ГОЛ!
А. Савин
5:3
ГОЛ!
В. Коман
4:3
ГОЛ!
А. Петухов
4:2
ГОЛ!
Н. Сафрониди
3:2
ГОЛ!
Д. Чернухин
3:1
Пенальти не реализован!
Г. Асеведо
ГОЛ!
В. Землянский
2:1
ГОЛ!
Д. Тумасян
1:1
ГОЛ!
А. Прошин
1:0
Замена
А. Прошин
️️️️
Д. Барков
100'
Желтая карточка
А. Луканченков
88'
85'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
85'
Желтая карточка
В. Коман
Замена
В. Сиротов
️️️️
И. Кузьмичев
81'
69'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ю. Кириллов
67'
Желтая карточка
М. Вьештица
Желтая карточка
А. Савин
54'
4'
Замена
В. Коман
️️️️
А. Горбанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Александр Петухов
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Олег Василенко
Тосно
1
Алексей Дугнист
ВР
8
Антон Рыньгач
ЦЗ
47
Антон Прошин
ЦП
12
Виталий Аралин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
25
Илья Долматов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
4-2-4
35
Смирнов
4
Бабенков
24
Тарасюк
26
Луканченков
19
Чернухин
88
Землянский
19
Солнцев
11
Кузьмичев
18
Савин
11
Петухов
86
Барков
4-3-3
1
Солосин
7
Данцев
34
Тумасян
16
Вьештица
70
Сафрониди
10
Лунгу
42
Кириллов
30
Асеведо
13
Щаницин
21
Ерохин
32
Горбанец
11
Кузьмичев
37
Сиротов
37
Сиротов
11
Кузьмичев
86
Барков
47
Прошин
47
Прошин
86
Барков
42
Кириллов
0
Соболев
0
Соболев
42
Кириллов
32
Горбанец
78
Коман
78
Коман
32
Горбанец
Остались в запасе
Тосно
Урал
17
Сергей Сипатов
ЦФ
12
Виталий Аралин
ЦП
8
Антон Рыньгач
ЦЗ
1
Алексей Дугнист
ВР
25
Илья Долматов
ЦФ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
12
Виталий Аралин
ЦП
8
Антон Рыньгач
ЦЗ
1
Алексей Дугнист
ВР
25
Илья Долматов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Тосно - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Кировец
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