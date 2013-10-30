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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Халл Сити
Тоттенхэм - Халл Сити: обзор матча 30 октября 2013
Тоттенхэм
30.10.2013, среда, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Халл Сити
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