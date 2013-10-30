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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Спартак
Шинник - Спартак: обзор матча 30 октября 2013
Шинник
30.10.2013, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
69'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Спартак
90'
+7
Желтая карточка
А. Ребров
90'
+7
Замена
Е. Макеев
️️️️
К. Комбаров
Замена
И. Голбан
️️️️
Е. Ятченко
83'
82'
Желтая карточка
Кариока
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
79'
Замена
Л. Родионов
️️️️
С. Белоусов
76'
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Комбаров
59'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
П. Яковлев
59'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
К. Чельстрем
Желтая карточка
В. Корытько
52'
41'
Желтая карточка
К. Комбаров
8'
Желтая карточка
А. Озбилиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
57
Павел Деобальд
ЛП
7
Сергей Белоусов
ЦП
20
Алексей Померко
ЦП
10
Владимир Корытько
(К)
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Тино Коста
ОП
5
Кариока
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
23
Арас Озбилиз
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-4-2
16
Яшин
2
Ндри
21
Катынсус
14
Кподо
97
Ятченко
57
Деобальд
7
Белоусов
20
Померко
10
Корытько
0
Малоян
30
Дудченко
4-2-1-2-1
32
Ребров
9
Комбаров
17
Сухи
2
Инсаурральде
23
Комбаров
8
Коста
5
Кариока
4
Чельстрем
23
Озбилиз
91
Яковлев
10
Барриос
97
Ятченко
22
Голбан
22
Голбан
97
Ятченко
7
Белоусов
77
Родионов
77
Родионов
7
Белоусов
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
9
Комбаров
34
Макеев
34
Макеев
9
Комбаров
4
Чельстрем
88
Глушаков
88
Глушаков
4
Чельстрем
91
Яковлев
14
Хурадо
14
Хурадо
91
Яковлев
Остались в запасе
Шинник
Спартак
0
Богдан Алещенко
ЦФ
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
0
Богдан Алещенко
ЦФ
13
Алексей Краснокутский
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Шинник - Спартак
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Шинник
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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