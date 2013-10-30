Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Альмерия
Валенсия - Альмерия: обзор матча 30 октября 2013
Валенсия
30.10.2013, среда, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
33'
Жонас (П)
60'
М. Торсильери
70'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Альмерия
88'
Замена
О. Диас
️️️️
Родри
85'
Желтая карточка
Сусо
83'
Желтая карточка
М. Нельсон
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Фегули
82'
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Видаль
Пас отдал
Р. Азиз
Замена
С. Каналес
️️️️
Ф. Картабия
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Торсильери
Пас отдал
Сусо
57'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Э. Барбоза
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Пельерано
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Гуардадо
40'
35'
Желтая карточка
Э. Пельерано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жонас
33'
29'
Желтая карточка
Э. Барбоза
20'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Верса
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
3-1-3-1-2
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
18
Гуардадо
18
Фуэго
10
Картабия
17
Жонас
9
Поштига
3-2-3-1-1
1
Эстебан
4
Пельерано
5
Трухильо
6
Торсильери
22
Нельсон
16
Дюбарбье
12
Азиз
7
Барбоза
12
Верса
10
Сусо
15
Родри
18
Гуардадо
24
Бернат
24
Бернат
18
Гуардадо
10
Картабия
20
Каналес
20
Каналес
10
Картабия
8
Фегули
9
Алькасер
9
Алькасер
8
Фегули
15
Родри
7
Диас
7
Диас
15
Родри
4
Пельерано
22
Видаль
22
Видаль
4
Пельерано
7
Барбоза
23
Сориано
23
Сориано
7
Барбоза
Остались в запасе
Валенсия
Альмерия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
14
Маркос Тебар
ОП
15
Корона
АП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Валенсия - Альмерия
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Альмерия
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+