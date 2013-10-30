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Салют - Динамо
Салют - Динамо: обзор матча 30 октября 2013
Салют
30.10.2013, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Динамо
10'
М. Андреев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Салют - Динамо
85'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
В. Чадов
️️️️
Д. Ткачук
83'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Андреев
77'
69'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Л. Уилкшир
67'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Касаев
Замена
С. Мирошниченко
️️️️
С. Бутырин
66'
57'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
Желтая карточка
М. Яковлев
45'
43'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
ГОЛ! 1:0!
М. Андреев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Салют
35
Игорь Телков
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-1-3-2-1
55
Криворучко
21
Бутырин
39
Цуканов
27
Лебедев
8
Афонин
9
Яковлев
7
Бекетов
90
Михеев
31
Ткачук
77
Андреев
22
Дегтев
4-1-3-2
30
Габулов
26
Уилкшир
4
Самба
6
Дуглас
32
Ломич
27
Денисов
11
Касаев
4
Юсупов
10
Джуджак
17
Дядюн
90
Смолов
21
Бутырин
24
Мирошниченко
24
Мирошниченко
21
Бутырин
77
Андреев
13
Семенов
13
Семенов
77
Андреев
31
Ткачук
15
Чадов
15
Чадов
31
Ткачук
26
Уилкшир
47
Зобнин
47
Зобнин
26
Уилкшир
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
11
Касаев
11
Панюков
11
Панюков
11
Касаев
Остались в запасе
Салют
Динамо
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
7
Максим Шевченко
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
25
Иван Жирный
ПЗ
11
Александр Носов
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Салют - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Салют
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2 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Салют
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