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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - Рубин
Луч - Рубин: обзор матча 30 октября 2013
Луч
30.10.2013, среда, 11:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
4 : 2
Завершен
Рубин
3'
Д. Дорожкин
35'
В. Кренделев
44'
П. Могилевский
54'
Д. Дорожкин
14'
Р. Мухаметшин
70'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Луч - Рубин
89'
Желтая карточка
Г. Арлаускис
80'
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Д. Клопков
️️️️
Д. Дорожкин
76'
72'
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Кисляк
70'
ГОЛ! 4:2!
Г. Карадениз
Желтая карточка
Г. Джиоев
69'
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Кацаев
68'
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Корян
59'
ГОЛ! 4:1!
Д. Дорожкин
54'
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Джалилов
ГОЛ! 3:1!
П. Могилевский
Пас отдал
Р. Корян
44'
36'
Желтая карточка
С. Кисляк
ГОЛ! 2:1!
В. Кренделев
Пас отдал
Р. Корян
35'
14'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
С. Кисляк
ГОЛ! 1:0!
Д. Дорожкин
Пас отдал
Д. Гриднев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
9
Руслан Корян
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
12
Сергей Пономаренко
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
26
Роман Еременко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Луч
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Рубин
31
Алексей Березин
ВР
57
Никита Лобанов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
4-4-2
56
Довбня
2
Кренделев
23
Джиоев
23
Могилевский
25
Семочко
10
Кацаев
56
Гриднев
35
Романович
9
Корян
12
Пономаренко
13
Дорожкин
3-2-2-1-2
1
Арлаускис
76
Шаронов
4
Кверквелия
44
Навас
15
Кисляк
55
Кулик
6
Торбинский
61
Карадениз
10
Джалилов
23
Мухаметшин
26
Еременко
10
Кацаев
77
Романенко
77
Романенко
10
Кацаев
13
Дорожкин
44
Клопков
44
Клопков
13
Дорожкин
9
Корян
39
Михалев
39
Михалев
9
Корян
10
Джалилов
20
Азмун
20
Азмун
10
Джалилов
15
Кисляк
89
Прудников
89
Прудников
15
Кисляк
Остались в запасе
Луч
Рубин
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Соловей
ОП
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
57
Никита Лобанов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Луч - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Россия 2" 11:25 (прямая)
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