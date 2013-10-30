Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 30 октября 2013
Ювентус
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 0
Завершен
Катания
26'
А. Видаль
34'
А. Пирло
65'
К. Тевес
71'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Катания
84'
Вторая желтая
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Д. Кьеллини
76'
Замена
М. Мотта
️️️️
Ф. Льоренте
74'
ГОЛ! 4:0!
Л. Бонуччи
Пас отдал
С. Джовинко
71'
67'
Замена
Ч. Капуано
️️️️
А. Ролин
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
67'
65'
Замена
М. Лопес
️️️️
Б. Петкович
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Ф. Льоренте
65'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
61'
Желтая карточка
А. Пирло
56'
53'
Желтая карточка
Т. Гуаренте
46'
Замена
Л. Кастро
️️️️
К. Бираги
ГОЛ! 2:0!
А. Пирло
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
К. Тевес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Касерес
29
Де Челье
22
Исла
23
Видаль
21
Пирло
10
Маркизио
32
Тевес
12
Льоренте
3-2-3-2
21
Андухар
6
Легротталье
5
Ролин
23
Гьембер
22
Альварес
3
Бираги
4
Альмирон
20
Кеко
17
Гуаренте
9
Петкович
18
Бергессио
12
Льоренте
16
Мотта
16
Мотта
12
Льоренте
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
5
Ролин
33
Капуано
33
Капуано
5
Ролин
3
Бираги
19
Кастро
19
Кастро
3
Бираги
9
Петкович
11
Лопес
11
Лопес
9
Петкович
Остались в запасе
Ювентус
Катания
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Катания
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Альянц Стадиум
Новости команд
Все
Ювентус
Катания
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+