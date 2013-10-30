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Олимп-Долгопрудный - Краснодар
Олимп-Долгопрудный - Краснодар: обзор матча 30 октября 2013
Олимп-Долгопрудный
30.10.2013, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Краснодар
32'
И. Звягин
13'
Исаэль
17'
М. Пиццелли
56'
Ж. Гоу
90'
М. Пиццелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимп-Долгопрудный - Краснодар
90'
ГОЛ! 1:4!
М. Пиццелли
Замена
А. Соломенцев
️️️️
Э. Корчагин
81'
77'
Замена
Р. Болов
️️️️
Р. Лаборде
67'
Замена
М. Абреу
️️️️
Е. Шипицин
60'
Замена
М. Перейра
️️️️
Исаэль
56'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Гоу
Замена
В. Свижук
️️️️
Д. Малания
52'
Желтая карточка
М. Бойченко
38'
ГОЛ! 1:2!
И. Звягин
32'
Пенальти не реализован!
С. Пучков
32'
Замена
К. Бирюков
️️️️
К. Болдырев
30'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Пиццелли
Желтая карточка
А. Рыжиков
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Исаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Андрей Рыжиков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
6
Саян Дарижапов
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Иван Звягин
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
19
Эрик Корчагин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Олимп-Долгопрудный
16
Иван Шубкин
ВР
25
Александр Соломенцев
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
10
Владимир Свижук
ЦП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
9
Евгений Еженков
ЦП
7
Даниил Николаев
ЦФ
Краснодар
23
Артем Леонов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-4-1
1
Рыжиков
20
Малания
3
Фомичев
25
Бычков
6
Дарижапов
85
Пучков
15
Звягин
10
Рогов
15
Бойченко
14
Болдырев
19
Корчагин
4-1-4-1
88
Синицын
98
Петров
48
Марченко
14
Мартынович
55
Нахушев
64
Ланин
21
Лаборде
25
Шипицин
88
Исаэль
9
Пиццелли
22
Гоу
19
Корчагин
25
Соломенцев
25
Соломенцев
19
Корчагин
20
Малания
10
Свижук
10
Свижук
20
Малания
14
Болдырев
4
Бирюков
4
Бирюков
14
Болдырев
25
Шипицин
26
Абреу
26
Абреу
25
Шипицин
88
Исаэль
10
Перейра
10
Перейра
88
Исаэль
21
Лаборде
88
Болов
88
Болов
21
Лаборде
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Краснодар
57
Владислав Зотов
ЦП
7
Даниил Николаев
ЦФ
9
Евгений Еженков
ЦП
16
Иван Шубкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
57
Владислав Зотов
ЦП
7
Даниил Николаев
ЦФ
9
Евгений Еженков
ЦП
16
Иван Шубкин
ВР
Остались в запасе
77
Максим Старков
ЦЗ
23
Артем Леонов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Салют
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