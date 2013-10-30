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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Торино
Ливорно - Торино: обзор матча 30 октября 2013
Ливорно
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 3
Завершен
Торино
25'
Паулиньо
33'
Л. Греко
63'
Эмерсон
4'
Ч. Иммобиле
8'
К. Глик
87'
А. Черчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Торино
90'
+1
Желтая карточка
Д. Вивес
87'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Черчи
Желтая карточка
Л. Ринаудо
86'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
74'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ф. Чеккерини
68'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Л. Греко
64'
ГОЛ! 3:2!
Эмерсон
Пас отдал
А. Кода
63'
61'
Желтая карточка
А. Черчи
55'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
М. Бьяджианти
51'
Желтая карточка
И. Эмегара
40'
ГОЛ! 2:2!
Л. Греко
Пас отдал
И. Эмегара
33'
Желтая карточка
А. Луччи
27'
ГОЛ! 1:2!
Паулиньо
Пас отдал
П. Скьяттарелла
25'
Желтая карточка
Л. Греко
22'
15'
Желтая карточка
К. Глик
Желтая карточка
А. Кода
12'
8'
ГОЛ! 0:2!
К. Глик
Пас отдал
А. Черчи
4'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Черчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Никола Белломо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
22
Барди
3
Джемити
23
Эмерсон
11
Чеккерини
35
Кода
27
Бьяджианти
28
Скьяттарелла
10
Луччи
19
Греко
11
Эмегара
9
Паулиньо
4-4-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
24
Моретти
15
Глик
36
Дармиан
14
Гацци
5
Вивес
7
Эль-Каддури
16
Белломо
7
Черчи
9
Иммобиле
27
Бьяджианти
33
Ринаудо
33
Ринаудо
27
Бьяджианти
11
Чеккерини
15
Мбайе
15
Мбайе
11
Чеккерини
19
Греко
12
Пиччини
12
Пиччини
19
Греко
Остались в запасе
Ливорно
Торино
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
4
Науэль Валентини
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
4
Науэль Валентини
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
Остались в запасе
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ливорно - Торино
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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