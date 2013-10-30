Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Барселона
Сельта - Барселона: обзор матча 30 октября 2013
Сельта
30.10.2013, среда, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
8'
А. Санчес
49'
Й. Родригес (АГ)
54'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Барселона
81'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
69'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Нолито
67'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Фернандес
58'
Замена
Тони
️️️️
Й. Ортенече
55'
54'
ГОЛ! 0:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Й. Родригес
Желтая карточка
Г. Кабрал
37'
Желтая карточка
А. Фернандес
32'
30'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Адриано
29'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Рафинья
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Александр Сонг
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Сельта
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Тони
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
4-1-2-2-1
13
Родригес
18
Ортенече
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
4
Оубинья
12
Рафинья
14
Лопес
3
Нолито
17
Фернандес
19
Шарлес
4-2-1-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
5
Бартра
3
Адриано
8
Сонг
5
Бускетс
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
4
Санчес
18
Ортенече
10
Тони
10
Тони
18
Ортенече
3
Нолито
14
Орельяна
14
Орельяна
3
Нолито
17
Фернандес
77
Мина
77
Мина
17
Фернандес
3
Адриано
33
Монтойя
33
Монтойя
3
Адриано
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
Остались в запасе
Сельта
Барселона
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
5
Самуэль Ллорка
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Хави
ЦП
10
Неймар
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Сельта - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сельта
Барселона
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
Вчера, 21:46
6
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
Вчера, 16:33
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+