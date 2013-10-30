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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 30 октября 2013
Кальяри
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 3
Завершен
Болонья
26'
Г. Гарич
58'
П. Коне
61'
М. Пациенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
81'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
М. Пациенца
73'
Желтая карточка
А. Морлео
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
67'
Желтая карточка
М. Пинилья
66'
61'
ГОЛ! 0:3!
М. Пациенца
Замена
Д. Авелар
️️️️
А. Коссу
60'
58'
ГОЛ! 0:2!
П. Коне
Пас отдал
М. Пациенца
Вторая желтая
Н. Мурру
52'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Ибраими
46'
40'
Замена
Д. Перес
️️️️
А. Мантовани
Желтая карточка
А. Коссу
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гарич
19'
Желтая карточка
Г. Гарич
13'
Желтая карточка
М. Антонссон
12'
Замена
М. Антонссон
️️️️
Ч. Натали
Желтая карточка
Н. Мурру
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Агим Ибраими
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-2-1-3
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
51
Пинилья
8
Ибарбо
9
Ибраими
3-2-3-1
23
Курчи
17
Мантовани
14
Натали
4
Соренсен
13
Гарич
3
Морлео
21
Крхин
24
Пациенца
33
Коне
9
Кристальдо
7
Коссу
22
Авелар
22
Авелар
7
Коссу
9
Ибраими
27
Дессена
27
Дессена
9
Ибраими
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
14
Натали
15
Антонссон
15
Антонссон
14
Натали
17
Мантовани
15
Перес
15
Перес
17
Мантовани
24
Пациенца
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
24
Пациенца
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
16
Маттео Малаголи
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Болонья
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Сант-Элия
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