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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 30 октября 2013
Верона
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
51'
Хуанито
78'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сампдория
84'
Замена
С. Генцоглу
️️️️
Н. Крстичич
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
78'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Мартиньо
75'
Замена
М. Донати
️️️️
Хуанито
74'
Замена
Ромуло
️️️️
С. Ланер
67'
66'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Гавацци
ГОЛ! 1:0!
Хуанито
Пас отдал
Л. Тони
51'
28'
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Габбиадини
19'
Желтая карточка
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Никола Поцци
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
22
Майетта
29
Каччиаторе
32
Гонсалес
4
Ланер
21
Жоржиньо
20
Халлфредссон
29
Мартиньо
21
Хуанито
18
Тони
4-4-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
13
Мустафи
13
Реджини
79
Гавацци
8
Бьярнасон
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
23
Эдер
11
Габбиадини
4
Ланер
49
Ромуло
49
Ромуло
4
Ланер
21
Хуанито
5
Донати
5
Донати
21
Хуанито
29
Мартиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
29
Мартиньо
79
Гавацци
22
Вшолек
22
Вшолек
79
Гавацци
7
Крстичич
13
Генцоглу
13
Генцоглу
7
Крстичич
11
Габбиадини
9
Поцци
9
Поцци
11
Габбиадини
Остались в запасе
Верона
Сампдория
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Верона - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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