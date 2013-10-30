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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал Сосьедад
Вальядолид - Реал Сосьедад: обзор матча 30 октября 2013
Вальядолид
30.10.2013, среда, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
76'
Д. Ларссон
78'
Х. Гуэрра
16'
А. Гризманн
53'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал Сосьедад
Пенальти не реализован!
П. Эберт
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Замена
Зуби
️️️️
Х. Гуэрра
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Д. Ларссон
78'
77'
Замена
Р. Пардо
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 1:2!
Д. Ларссон
Пас отдал
Омар
76'
71'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Сеферович
Замена
Омар
️️️️
В. Рама
67'
Желтая карточка
А. Рубио
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Желтая карточка
Ф. Росси
49'
Замена
А. Рубио
️️️️
Х. Бараха
46'
Желтая карточка
П. Эберт
45'
Желтая карточка
Х. Руэда
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
34
Зуби
ЦП
7
Омар
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
3-3-1-3
13
Мариньо
2
Рукавина
4
Валиенте
8
Бараха
17
Пенья
7
Росси
18
Руэда
20
Эберт
12
Ларссон
24
Гуэрра
19
Рама
4-3-3
1
Браво
23
Кадамуро
3
де ла Белья
19
Мартинес
3
Гонсалес
5
Бергара
17
Зурутуса
10
Прието
10
Вела
9
Сеферович
7
Гризманн
24
Гуэрра
34
Зуби
34
Зуби
24
Гуэрра
19
Рама
7
Омар
7
Омар
19
Рама
8
Бараха
18
Рубио
18
Рубио
8
Бараха
7
Гризманн
14
Пардо
14
Пардо
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Агиррече
9
Агиррече
9
Сеферович
Остались в запасе
Вальядолид
Реал Сосьедад
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
22
Луис Састре
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вальядолид - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Хосе Соррилья
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