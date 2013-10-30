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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волга
СКА-Хабаровск - Волга: обзор матча 30 октября 2013
СКА-Хабаровск
30.10.2013, среда, 08:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Волга
27'
В. Кармазиненко
75'
В. Кармазиненко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол СКА-Хабаровск - Волга
81'
Замена
Д. Михайленко
️️️️
М. Дворнекович
Замена
Э. Зураев
️️️️
С. Нестеренко
80'
Замена
Д. Караев
️️️️
Леонардо
79'
ГОЛ! 2:0!
В. Кармазиненко
75'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Р. Славнов
74'
58'
Замена
А. Чубукин
️️️️
С. Булгару
54'
Желтая карточка
М. Дворнекович
42'
Желтая карточка
И. Белоус
28'
Желтая карточка
М. Комаров
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
27'
14'
Замена
Р. Кузовкин
️️️️
И. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
80
Леонардо
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Роман Славнов
(К)
ЦП
7
Гогита Гогуа
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Волга
27
Михаил Комаров
(К)
ВР
92
Андрей Налетов
ЛЗ
4
Семен Булгару
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
10
Илья Петров
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
87
Кирилл Зубков
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
24
Илья Белоус
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Волга
31
Федор Осин
ВР
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
79
Роман Кузовкин
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
4-4-2
16
Агапов
85
Попов
5
Нестеренко
88
Наваловский
2
Морозов
80
Леонардо
30
Трусевич
4
Славнов
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
8
Кармазиненко
4-5-1
27
Комаров
6
Полянин
4
Булгару
37
Бордиян
92
Налетов
0
Дворнекович
7
Маляров
87
Зубков
97
Гаранжа
10
Петров
24
Белоус
5
Нестеренко
7
Зураев
7
Зураев
5
Нестеренко
4
Славнов
27
Мурнин
27
Мурнин
4
Славнов
80
Леонардо
10
Караев
10
Караев
80
Леонардо
4
Булгару
44
Чубукин
44
Чубукин
4
Булгару
0
Дворнекович
5
Михайленко
5
Михайленко
0
Дворнекович
10
Петров
79
Кузовкин
79
Кузовкин
10
Петров
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волга
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
11
Евгений Дегтярев
ЦП
31
Федор Осин
ВР
Остались в запасе
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
40
Антон Козорез
ВР
6
Иван Кальчук
ЛЗ
4
Роман Амирханов
ЛЗ
Остались в запасе
11
Евгений Дегтярев
ЦП
31
Федор Осин
ВР
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волга
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Юность
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