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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Удинезе
Сассуоло - Удинезе: обзор матча 30 октября 2013
Сассуоло
30.10.2013, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
25'
С. Дзадза
18'
А. Ди Натале (П)
56'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Удинезе
90'
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
89'
82'
Замена
Т. Арто
️️️️
Д. Баста
Красная карточка
С. Дзадза
80'
Замена
Д. Берарди
️️️️
К. Лариби
74'
71'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Л. Муриэль
66'
Желтая карточка
А. Лаццари
Желтая карточка
Ф. Ачерби
66'
65'
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Я. Куртич
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
Аллан
54'
Замена
Д. Пинци
️️️️
А. Лаццари
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
Л. Антеи
25'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Э. Скелотто
19'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Р. Циглер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
3-2-4-1
25
Пеголо
4
Марроне
15
Ачерби
20
Бьянко
51
Антеи
3
Циглер
5
Лариби
18
Скелотто
27
Куртич
6
Миссироли
11
Дзадза
3-2-2-1-2
23
Бркич
6
Домицци
5
Налдо
8
Баста
5
Данило
11
Силва
25
Аллан
10
Лаццари
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Муриэль
18
Скелотто
23
Гаццола
23
Гаццола
18
Скелотто
5
Лариби
10
Берарди
10
Берарди
5
Лариби
27
Куртич
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
27
Куртич
8
Баста
28
Арто
28
Арто
8
Баста
10
Муриэль
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Муриэль
10
Лаццари
3
Пинци
3
Пинци
10
Лаццари
Остались в запасе
Сассуоло
Удинезе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сассуоло - Удинезе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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