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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 30 октября 2013
Оренбург
30.10.2013, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Томь
118'
М. Астафьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Оренбург - Томь
118'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
116'
Желтая карточка
М. Комков
80'
Замена
Ж. Миланов
️️️️
А. Аравин
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Ф. Васиев
80'
72'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Пинтер
68'
Желтая карточка
А. Пинтер
68'
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Черевко
Замена
С. Турсунов
️️️️
Н. Иванников
66'
Замена
В. Парняков
️️️️
А. Хазов
46'
Желтая карточка
А. Ойеволе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Николай Иванников
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
20
Олег Кожанов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
32
Никита Баженов
ПП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-3-1-2
31
Астахов
26
Васиев
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
7
Иванников
30
Друзин
23
Бреев
87
Саталкин
16
Хазов
20
Кожанов
4-2-2-2
25
Чебану
43
Терентьев
19
Салата
8
Омельянчук
2
Аравин
77
Пинтер
44
Башкиров
32
Баженов
29
Игнатович
26
Черевко
33
Сидоренко
26
Васиев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
26
Васиев
16
Хазов
10
Парняков
10
Парняков
16
Хазов
7
Иванников
17
Турсунов
17
Турсунов
7
Иванников
2
Аравин
21
Миланов
21
Миланов
2
Аравин
77
Пинтер
10
Комков
10
Комков
77
Пинтер
26
Черевко
4
Астафьев
4
Астафьев
26
Черевко
Остались в запасе
Оренбург
Томь
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
12
Арби Межиев
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газовик
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