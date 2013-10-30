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Расписание матчей
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Мордовия - Амкар-Пермь
Мордовия - Амкар-Пермь: обзор матча 30 октября 2013
Мордовия
30.10.2013, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
53'
М. Перендиа
57'
А. Димидко
19'
Д. Нийхолт
50'
Д. Каюмов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Мордовия - Амкар-Пермь
Пенальти не реализован!
Благо
ГОЛ!
А. Бобер
4:3
ГОЛ!
З. Сираков
3:3
ГОЛ!
А. Димидко
3:2
ГОЛ!
Я. Гол
2:2
ГОЛ!
А. Иванов
2:1
ГОЛ!
К. Васильев
1:1
Пенальти не реализован!
А. Пазин
Пенальти не реализован!
Г. Пеев
ГОЛ!
М. Будников
1:0
117'
Желтая карточка
Я. Гол
89'
Желтая карточка
Благо
87'
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Коломейцев
63'
Замена
Г. Пеев
️️️️
Д. Нийхолт
Замена
А. Бобер
️️️️
В. Гаглоев
61'
59'
Замена
Я. Гол
️️️️
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 2:2!
А. Димидко
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Перендиа
53'
Желтая карточка
М. Перендиа
50'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Каюмов
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Суворов
46'
Замена
М. Маркин
️️️️
Д. Кириченко
46'
32'
Желтая карточка
Н. Фадеев
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нийхолт
13'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
16
Александр Суворов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
40
Благо
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
11
Александр Строков
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
3-3-3-1
1
Коченков
22
Будников
35
Хубутия
40
Перендиа
19
Пономарев
11
Пазин
37
Терентьев
16
Суворов
2
Димидко
27
Гаглоев
10
Кириченко
4-1-4-1
1
Герус
44
Фадеев
13
Семенов
21
Белоруков
14
Сираков
5
Рябокобыленко
33
Камеш
18
Коломейцев
32
Нийхолт
40
Благо
7
Каюмов
10
Кириченко
93
Маркин
93
Маркин
10
Кириченко
16
Суворов
88
Иванов
88
Иванов
16
Суворов
27
Гаглоев
8
Бобер
8
Бобер
27
Гаглоев
5
Рябокобыленко
5
Гол
5
Гол
5
Рябокобыленко
18
Коломейцев
14
Васильев
14
Васильев
18
Коломейцев
32
Нийхолт
7
Пеев
7
Пеев
32
Нийхолт
Остались в запасе
Мордовия
Амкар-Пермь
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Главный тренер
Юрий Максимов
42
Сергей Нарубин
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
11
Александр Строков
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
97
Томас Фибел
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Мордовия - Амкар-Пермь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
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