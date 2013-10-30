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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Тюмень - Зенит
Тюмень - Зенит: обзор матча 30 октября 2013
Тюмень
30.10.2013, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Зенит
33'
М. Канаев (П)
45'
Е. Бабурин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тюмень - Зенит
Желтая карточка
Ю. Морозов
90'
+1
Замена
Н. Андреев
️️️️
Н. Теленков
81'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
В. Гогберашвили
79'
Замена
М. Пименов
️️️️
Д. Кленкин
79'
62'
Желтая карточка
А. Бухаров
Желтая карточка
С. Сердюков
61'
58'
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Тимощук
46'
Замена
А. Витсель
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Е. Бабурин
45'
44'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Канаев
33'
32'
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
Н. Теленков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Федор Бурдыкин
ВР
3
Сергей Голяткин
ЛЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
77
Андрей Павленко
ЦП
87
Владимир Гогберашвили
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
29
Сергей Сердюков
(К)
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
АП
27
Олег Шатов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
4-1-3-2
1
Бурдыкин
3
Голяткин
7
Кулешов
5
Морозов
4
Кленкин
17
Канаев
20
Теленков
77
Павленко
87
Гогберашвили
29
Сердюков
9
Мамтов
4-2-3-1
23
Бабурин
8
Смольников
4
Кришито
13
Нету
22
Анюков
44
Тимощук
18
Зырянов
27
Шатов
15
Широков
28
Аршавин
11
Бухаров
87
Гогберашвили
11
Шайморданов
11
Шайморданов
87
Гогберашвили
4
Кленкин
14
Пименов
14
Пименов
4
Кленкин
20
Теленков
21
Андреев
21
Андреев
20
Теленков
44
Тимощук
9
Соловьев
9
Соловьев
44
Тимощук
18
Зырянов
28
Витсель
28
Витсель
18
Зырянов
Остались в запасе
Тюмень
Зенит
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
90
Олег Поляков
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Главный тренер
Константин Галкин
13
Павел Киреенко
ЛВ
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
90
Олег Поляков
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
78
Александр Васютин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Тюмень - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
"Спорт" 17:55 (прямая)
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